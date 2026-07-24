Al menos 14 efectivos de seguridad paquistaníes muertos en un ataque miliciano en la frontera oeste del país

Archivo - Imagen de archivo de militares paquistaníes - Europa Press/Contacto/Hussain Ali - Archivo
MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
Al menos 12 militares y dos policías de Pakistán han muerto esta pasada noche por un ataque atribuido al grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), los "talibán paquistaníes", contra un puesto de control en la conflictiva provincia de Jáiber Pajtunjua, en la frontera oeste del país con Afganistán.
El servicio de Información del Ejército paquistaní, el ISPR, ha confirmado que el ataque ha ocurrido esta pasada noche en el municipio de Tank.
La inmensa mayoría de las víctimas han sido atribuidas a la potente explosión de un coche bomba que marcó el inicio de un ataque, y que además ha matado a un antiguo guardia forestal. La detonación ha causado además enormes daños materiales en el puesto de control.
El contraataque paquistaní dejó al menos una docena de muertos entre los milicianos, según el comunicado del Ejército.