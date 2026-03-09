Al menos 14 migrantes muertos tras hundirse una embarcación frente a las costas de Turquía

lunes, 9 marzo 2026
MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Costera de Turquía ha informado este lunes de que al menos 14 migrantes han muerto tras hundirse una embarcación con decenas de migrantes a bordo frente a las costas de Antalya, provincia ubicada en el suroeste del país.

El incidente se produjo cuando un vehículo aéreo no tripulado detectó una lancha inflable con decenas de migrantes a bordo que navegaba a toda velocidad sobre las 2.24 horas (hora local), a la altura del distrito de Finike. La Guardia Costera turca movilizó dos barcos con el objetivo de interceptar la embarcación.

Pese a las advertencias visuales y sonoras, la lancha no se detuvo y acabó colisionando contra un barco de la Guardia Costera turca sobre las 5.09 horas (hora local), según la versión oficial. Las autoridades marítimas enviaron un total de cuatro barcos y un helicóptero a la zona para rescatar a los migrantes que cayeron al mar tras la colisión.

"Como resultado de las operaciones de búsqueda y rescate llevadas a cabo en la zona, se rescató con vida a seis migrantes irregulares y un sospechoso de tráfico de migrantes turco detectado en la superficie del mar; se encontraron los cuerpos sin vida de 14 migrantes irregulares", ha indicado en un comunicado.

Asimismo, la Guardia Costera ha apuntaro que los efectivos interceptaron a otros 15 migrantes que llegaron a tierra, a la playa de Beymelek, en el distrito de Demre. Se ha iniciado una investigación judicial sobre el incidente y hay al menos seis personas detenidas.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha cifrado en 7.667 las personas que murieron o desaparecieron en rutas migratorias de todo el mundo a lo largo de 2025, lo que supone de media 21 muertes por día. En lo que va de año, más de 930 personas han perdido la vida por estos motivos.

