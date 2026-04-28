Al menos 14 muertos y más de 80 heridos en un choque entre dos trenes en Indonesia

Archivo - Bandera de Indonesia en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre dos trenes acaecida este martes en la ciudad indonesa de Bekasi, próxima a Yakarta, capital del país, se ha cobrado la vida de al menos 14 personas y deja ya 84 heridos, de acuerdo con un balance preliminar de las autoridades.

"A las 8.45 horas de la mañana (hora local) se han confirmado 14 fallecidos y 84 heridos", ha informado el director general de la compañía ferroviaria KAI, Bobby Rasyidin, en un comunicado recogido por la agencia indonesa de noticias Antara, en el cual ha agregado que los trabajos en la zona continúan.

El accidente, cuyas causas aún se desconocen, ha consistido en la colisión de un tren de larga distancia y otro de cercanías en la estación de Bekasi Timur, sita a poco más de 20 kilómetros de Yakarta.

Según ha destacado la empresa ferroviaria, la evacuación ha supuesto un proceso laborioso en la medida en que varias víctimas han requerido de un rescate especial de los vagones que han quedado aplastados por cuenta del impacto.

"Se están tomando todas las medidas con precisión médica y de seguridad para garantizar una atención óptima", ha agregado Rasyidin destacando que los equipos de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, la empresa y el personal sanitario de urgencias están trabajando en estos momentos en "estrecha" coordinación.