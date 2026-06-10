Al menos 14 presuntos milicianos muertos en una operación antiterrorista del Ejército de Pakistán

Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. - -/Ppi Via Zuma Press Wire/Dpa - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos 14 presuntos terroristas han muerto este miércoles en una nueva operación antiterrorista de las Fuerzas Armadas de Pakistán en el distrito de Juzdar, en la provincia de Baluchistán, según ha informado el Ejército del país.

La operación, que también ha dejado un militar muerto, fue puesta en marcha tras recabar información de Inteligencia sobre la posible presencia de "terroristas" que tendrían vínculos con India y se encontraban ocultos en la zona de Naal. Las investigaciones de las fuerzas paquistaníes apuntaban a que los milicianos tenían como objetivo atacar bancos y comisarías en las inmediaciones.

"Tras recibir esta información, las fuerzas de seguridad actuaron con rapidez y lanzaron una operación de Inteligencia para frustrar los planes de los terroristas. Durante la operación, se controló eficazmente el movimiento de los terroristas y las fuerzas locales los neutralizaron con contundencia", han indicado las Fuerzas Armadas en un comunicado.

Así, han explicado que, "tras un intenso intercambio de disparos, catorce terroristas respaldados por India han sido enviados al infierno", mientras que otros han resultado heridos. Además, cuatro vehículos y varios artefactos explosivos han sido destruidos sobre la marcha, tal y como indican estas informaciones.

Además, han confirmado que uno de los militares, identificado como Muhamad Abas, ha fallecido también durante la operación y "ha hecho el sacrificio supremo antes de abrazar el martirio".