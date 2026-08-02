Al menos 14 soldados del Ejército de Níger muertos en un enfrentamiento contra el grupo terrorista Boko Haram

Archivo - Níger: Soldados de la Guardia Nacional de Níger (GNN), un cuerpo paramilitar de las Fuerzas Armadas de Níger (FAN), durante una misión de escolta en el departamento de Tilia, en la región de Tahoua - Europa Press/Contacto/Nicolas Remene - Archivo

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos 14 soldados han muerto y varios han resultado heridos en un enfrentamiento directo este viernes entre el Ejército de Níger y el grupo terrorista Boko Haram en la región de Diffa, ubicada en el sureste del país y zona fronteriza con Nigeria.

Según han apuntado las autoridades locales en declaraciones recogidas por el medio Actuniger, el ataque pudo ser repelido por las fuerzas de seguridad durante el inicio, pero fue durante la persecución posterior al enfrentamiento donde los terroristas tendieron una "emboscada" a los soldados. De momento, se desconoce la cifra de los terroristas caídos.

El gobernador de la región de Diffa, el general de división Mahamadou Ibrahim Bagadoma, acompañado por una gran delegación de las Fuerzas de Defensa y Seguridad (FDS), asistió a la ceremonia de entierro de los miembros que cayeron durante el enfrentamiento.

"A pesar de los sacrificios realizados, las fuerzas de seguridad permanecen plenamente movilizadas para defender la integridad del territorio nacional, proteger a la población civil y preservar la paz y la estabilidad. Su compromiso diario, a menudo a costa de sus vidas, demuestra su adhesión a los valores del patriotismo, el honor y la lealtad a su juramento de defender la Nación", describió el gobernador.

Ubicada en el extremo sureste del país, la región de Diffa sufre un progresivo deterioro de la seguridad desde 2015 debido a la proliferación de ataques perpetrados por Boko Haram y sus facciones disidentes --entre ellas, la filial centroafricana del Estado Islámico (ISWAP)--, con intensa actividad en la cuenca del lago Chad. Ante los repetidos ataques de grupos terroristas armados, las Fuerzas de Defensa y Seguridad han intensificado sus operaciones.