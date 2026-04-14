Al menos 16 heridos en un tiroteo en un instituto del sur de Turquía

Imagen de archivo de una valla de la Policía de Turquía. - Europa Press/Contacto/Abdullah Tepeli

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la localidad turca de Sanliurfa, en el sur del país, han informado este martes de que al menos 16 personas han resultado heridas, entre ellas profesores y alumnos, en un tiroteo registrado en un instituto del distrito de Siverek.

El gobernador de Sanliurfa, Hasan Sildak, ha indicado que el ataque ha sido perpetrado por un antiguo alumno de 19 años que ha irrumpido esta mañana en el centro y ha abierto fuego contra los presentes antes de quitarse la vida a medida que los agentes de las fuerzas de seguridad entraban en el inmueble.

Sildak ha explicado que se ha abierto una investigación exhaustiva tras el incidente, mientras que 12 de los 16 heridos siguen recibiendo tratamiento médico. "Dieciséis personas resultaron heridas como consecuencia del tiroteo. De ellas, cuatro son profesores, diez son estudiantes, una es un agente de policía y otra es la encargada del comedor", ha manifestado el gobernador.

"Afortunadamente, no ha habido que lamentar víctimas mortales. Cuatro de los heridos se encuentran en estado moderado y han sido trasladados a hospitales situados en el centro de la ciudad", ha afirmado en declaraciones a la cadena de televisión TRT. "Les deseo a todos una pronta recuperación", ha añadido.

Además, ha declarado que el agresor fue estudiante del centro hasta 3º de la ESO, antes de matricularse en otro instituto. "El individuo, nacido en 2007, fue acorralado dentro del edificio por las fuerzas de seguridad durante el tiroteo. Al darse cuenta de que iba a ser detenido, se quitó la vida con un arma de fuego", ha señalado Sildak.