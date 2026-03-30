Al menos 16 muertos en un ataque de una banda en el centro de Haití

Archivo - Agentes de la Policía en Haití (archivo) - Europa Press/Contacto/David Allignon - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 16 personas han muerto y diez más ha resultado heridas este fin de semana en un ataque de la banda Gran Grif contra la localidad de Jean-Denis, en la comuna de Dessalines, departamento de Artibonito, en el centro de Haití, según ha informado la Policía haitiana.

El alcalde de Petite-Rivière de Artibonito, Lereste Dort, ha advertido de que la cifra de fallecidos podría llegar a 70 y de que hay decenas de heridos de bala, según recoge el portal de noticias Haiti24.

El ataque comenzó el sábado, 28 de marzo, y en el mismo varias de las víctimas fueron prendidas fuego.

Las víctimas fueron trasladadas a la comisaría de Saint-Marc, donde las autoridades judiciales llevaron a cabo las investigaciones pertinentes, explica la Policía, que explica que los atacantes habían excavado zanjas anchas para retrasar la respuesta de las fuerzas de seguridad.

Aprovechando esta demora, presuntamente incendiaron varias viviendas y abrieron fuego contra civiles antes de huir al llegar las unidades policiales, apoyadas por las fuerzas de seguridad kenianas de la misión internacional.

Este es el segundo ataque atribuido a la banda Gran Grif contra la localidad de Jean-Denis. En la anterior ocasión individuos fuertemente armados incendiaron varias casas y negocios, aterrorizando a la población civil.

A pesar de la violencia, la Policía Nacional de Haití afirma haber recuperado el control de la zona y subraya que se están llevando a cabo operaciones para localizar a los responsables.