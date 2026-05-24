Al menos 16 presuntos milicianos y dos policías muertos en una operación antiterrorista en Pakistán

Archivo - Militares en Pakistán (archivo) - Europa Press/Contacto/Hussain Ali - Archivo

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos 16 presuntos "terroristas" y dos policías han muerto en una operación de las Fuerzas Armadas y la Policía de Pakistán en Bannu, en la provincia de Jíber Pajtunjua, en el noroeste del país.

La operación comenzó el sábado tras recibir información sobre la presencia de milicianos. Durante la jornada murieron 16 "terroristas" y un policía en la zona de Miryan. Ya el domingo murieron otro miliciano y otro agente.

Entre los fallecidos hay un dirigente paquistaní de las milicias, Zamri Nur, así como un alto cargo afgano, Abdulá Said. Los policías muertos son Wahidulá Jan y Nurulá Jan. Asimismo han sido localizados y destruidos varios escondites utilizados por los insurgentes donde había un explosivo de 10 kilogramos.

En la región fronteriza con Afganistán hay presencia del grupo armado Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), los talibán paquistaníes. El grupo incrementó sus atentados tras dar por finalizado el alto el fuego en noviembre de 2022.