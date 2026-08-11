Al menos 18 muertos tras un accidente en el noreste de Egipto

Archivo - Policía egipcia en la capital, El Cairo - Europa Press/Contacto/Lionel Urman - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos 18 personas han muerto y una treintena han resultado heridas este martes tras una colisión entre dos vehículos que transportaban a trabajadores en la gobernación de Ismailia, en el noreste de Egipto, según han informado las autoridades.

El accidente ha tenido lugar en la zona de Al Dauauis, en una carretera cercana a la central eléctrica de Al Shabab. Los heridos han sido trasladados al Hospital Central de Qasasin para recibir tratamiento, mientras que las autoridades continúan recabando información sobre las víctimas y evaluando el estado de salud de los heridos, según ha informado el Ministerio de Sanidad.

La sala de crisis y operaciones de emergencia del Ministerio está siguiendo de cerca la evolución de la situación. El portavoz de la cartera, Hosam Abdel Gafar, ha informado de que se ha elevado "el nivel de preparación de los hospitales", según ha recogido el portal de noticias egipcio Al Ahram.