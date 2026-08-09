Al menos 21 muertos, incluidos varios militares, en un choque entre dos autobuses en el sur de Níger

Archivo - Acciente de autobús en Sudáfrica (archivo) - Europa Press/Contacto/Shiraaz Mohamed - Archivo

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos 21 personas han fallecido y otras 37 han resultado heridas de diversa consideración en un accidente registrado este viernes en la carretera nacional que conecta las ciudades nigerinas de Maradi y Madaoua, en el sur del país, tras el choque frontal de dos autobuses.

El siniestro ha tenido lugar en la localidad de Rézi, a unos 45 kilómetros de Madaoua, en la región de Tahoua, cuando dos vehículos --pertenecientes a las compañías STM y SONITRAV-- que circulaban en sentidos opuestos colisionaron violentamente.

De acuerdo con la Agencia Nigerina de Prensa (ANP), uno de los autobuses procedía de Maradi y transportaba a un grupo de militares que regresaban de un período de formación en Zinder. El segundo de los vehículos había partido de Madaoua.

Los cuerpos de las víctimas mortales han sido trasladados al hospital de Madaoua, mientras que los heridos fueron enviados a centros sanitarios de Madaoua y Maradi para recibir atención médica, según ha informado la ANP.

El gobernador de Tahoua, el coronel mayor Souleymane Amadou Moussa, se ha desplazado hasta el lugar del accidente acompañado por varios responsables locales tras conocer la noticia. Desde allí, ha trasladado sus condolencias a los allegados de las víctimas en nombre de las autoridades del país y ha deseado una pronta recuperación a los heridos.

El responsable regional ha aprovechado asimismo para pedir a los conductores y al resto de usuarios de las carreteras del país que extremen la precaución y respeten siempre las normas de circulación. También ha instado a las compañías de transporte a reforzar la labor de concienciación entre sus trabajadores para prevenir nuevos accidentes.

Informes preliminares recogidos por la ANP subrayan la violencia del impacto. El comandante de la Gendarmería de Madaoua ha explicado que, después de la colisión, los dos autobuses se desplazaron varios metros por la carretera. El vehículo de STM llegó a derrapar unos 170 metros, mientras que el de SONITRAV habría recorrido aproximadamente 96 metros. El conductor de este último falleció en el acto como consecuencia del impacto.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar las posibles responsabilidades. Los datos disponibles por el momento no permiten aún esclarecer de forma definitiva las causas de la colisión.

Desde el Ministerio de Transportes y Aviación Civil han anunciado además medidas adicionales dirigidas a las compañías cuyos vehículos han protagonizado el violento accidente. En un comunicado citado por la misma agencia, la cartera ministerial ha apuntado que "la responsabilidad por la seguridad y la integridad física de los pasajeros recae plenamente en las empresas de transporte".

El Gobierno ha insistido igualmente en la necesidad de elevar los estándares de seguridad en el transporte por carretera, especialmente mediante controles sobre el estado técnico de los vehículos y el cumplimiento de los periodos adecuados de trabajo y descanso de los conductores.

Este accidente pone nuevamente en relieve el problema de la siniestralidad vial en Níger, donde los accidentes de carretera constituyen una preocupación recurrente para las autoridades. Según los datos difundidos por la Agencia de Seguridad Vial de Níger (ANISER), durante 2025 se contabilizaron más de 7.100 accidentes con víctimas, que se saldaron con un total de 1.245 fallecidos y más de 4.400 heridos graves.