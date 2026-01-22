Al menos 21 muertos y más de una decena de detenidos por los incendios en Chile

Archivo - Imagen de archivo de los incendios forestales en Chile. - Copyright Todos los derechos res / AgenciaUno

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Chile han informado de que al menos 21 personas han muerto y 20.000 se han visto afectadas por los incendios que están teniendo lugar en el centro y el sur del país, y que han llevado de momento a la detención de once personas tras la quema de cerca de 40.000 hectáreas.

El ministro de Seguridad chileno, Luis Cordero, ha indicado durante una rueda de prensa que cuatro de los detenidos han sido acusados de provocar incendios, mientras que otros siete han sido puestos bajo custodia por violar el toque de queda declarado por los incendios, según informaciones recogidas por el diario 'La Tercera'.

Esos cuatro primeros han sido arrestados en Perquenco, en la región de La Araucanía, por "haber provocado un incendio". "Se encontró combustible y acelerante", ha señalado, al tiempo que se ha solicitado la "ampliación de la detención de todos ellos" y ha confirmado que se ha presentado una querella en su contra.

Previamente, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó el nuevo balance y que ya son 21 las víctimas mortales por los incendios, que afectan a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, y en las que se mantiene la alerta roja. Del total de fallecidos, once ya han podido ser identificados por el Servicio Médico Legal de Chile.

Además, ha indicado que está prohibido el uso de drones en las zonas afectadas por los incendios, lo que afecta también a los medios de comunicación. "Es muy peligroso que se operen estos drones, porque esto podría provocar un accidente con las aeronaves que están combatiendo los incendios", ha sostenido.