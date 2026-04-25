Al menos 25 militares muertos en un ataque yihadista a las afueras de Uagadugú (Burkina Faso)

Archivo - Bandera de Burkina Faso (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos 25 militares y miembros de las fuerzas paramilitares han muerto en un ataque de la organización yihadista Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), vinculada a Al Qaeda, en Bagmoussa.

Decenas de milicianos yihadistas atacaron el miércoles las posiciones militares en la aldea de Bagmoussa, situada a unos 40 kilómetros al sureste de la capital del país, Uagadugú.

Varios militares más continúan desaparecidos y el puesto militar ha sido saqueado y destruido, según recogen medios de Burkina y la emisora francesa RFI, que citan diferentes fuentes del aparato de seguridad. Además, han fallecido varios miembros del cuerpo paramilitar Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP).

El grupo JNIM ha reivindicado la autoría del ataque y ha publicado un video que muestra a un soldado de los VDP capturado durante el ataque. El JNIM, cabe recordar, ha desencadenado también este mismo sábado en Malí una ofensiva en varios frentes del país con el apoyo de grupos separatistas tuareg que, de momento, se salda con cruentos enfrentamientos en la capital, Bamako, y ciudades estratégicas como Kidal o Gao.

La región de Koulpélogo había tenido una cierta estabilidad en los últimos meses, ahora rota por incidentes como el de Bagmoussa y ataques previos en Soudougui y cerca de la frontera con Togo.

Burkina Faso está gobernado por una junta militar denominada Movimiento Patriótico de Salvación y Restauración (MPSR), desde el golpe de Estado de 2022, que derivó en el nombramiento como presidente interino de Paul-Henri Sandaogo Damiba, quien meses después fue apartado del poder en una segunda asonada que elevó al poder al actual presidente de transición, Ibrahim Traoré.

El país africano había experimentado previamente un aumento significativo de la inseguridad desde 2015, con ataques por parte de las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico que han contribuido a incrementar la violencia intercomunitaria, por lo que las nuevas autoridades prometieron mano dura a la hora de hacer frente a la amenaza de los grupos yihadistas y a la amenaza de su expansión en el Sahel.