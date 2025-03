Al menos 343 detenidos durante las protestas del viernes en Turquía contra la detención del alcalde de Estambul

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 343 personas han acabado detenidas durante las protestas de este viernes, en especial durante las de esta pasada noche, para exigir la dimisión del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan y protestar contra el arresto del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, uno de los grandes rivales políticos del mandatario, detenido por cargos de corrupción y complicidad con el terrorismo.

El ministro del Interior turco, Alí Yerkilaya, ha confirmado este balance en su cuenta de la red social X. Las detenciones han ocurrido principalmente en las provincias de Estambul, Ankara y Esmirna, estas dos últimas bajo orden de prohibición de concentraciones.

"No exhibiremos tolerancia alguna por aquellos que buscan perturbar el orden social, amenazar la paz y la seguridad de nuestra nación y buscan el caos y la provocación", ha avisado el ministro Yerlikaya.

En la mañana del viernes, el presidente turco calificó las protestas de "terror callejero" y acusó al principal partido de oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP) de Imamoglu, de aprovechar la investigación como un pretexto para sumir al país en el caos.

"No toleraremos ninguna alteración del orden público. Así como antes no cedimos ante el terror callejero, ahora no nos inclinaremos ante el vandalismo", afirmó Erdogan.

Uno de los principales cargos que se le imputan al alcalde es la creación de una red criminal para manipular procesos de licitación ilegales, algo que ha rechazado Imamoglu porque el cargo no le capacita ni le deja tiempo para abordar este ámbito, e insistió en que es víctima de un "acoso judicial" y de una "intervención política" dado su éxito al frente de la Alcaldía, recoge el diario Hurriyet.

Imamoglu seguirá prestando declaración esta tarde ante el Tribunal de Estambul para seguir respondiendo por los siete cargos que se le imputan por corrupción y posible filiación con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), organización declarada por Turquia como un grupo terrorista.

El alcalde todavía no se ha pronunciado sobre esta acusación, que le señala como uno de los arquitectos de una "colaboración electoral" ilegal entre su Partido Republicano (CHP) y el prokurdo Partido para la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (DEM), enormemente próximo al PKK, en las elecciones locales de marzo del año pasado.

El alcalde tiene un problema añadido: el martes, el alma mater de Imamoglu, la Universidad de Estambul, revocó su diploma citando supuestas violaciones de las regulaciones de la Junta de Educación Superior. Esta decisión representa otro varapalo adicional a las aspiraciones políticas de Imamoglu, gran relevo generacional del CHP a las elecciones presidenciales porque, por ley, todos los candidatos deben poseer títulos universitarios.

Por lo demás y volviendo al balance de la respuesta oficial, el ministro Yerlikaya ha confirmado que un total de 326 cuentas estaban siendo investigadas por alentar actos delictivos en redes sociales.

Las autoridades de Ankara, cabe recordar, han prohibido durante cinco días el derecho a concentración en toda la provincia, la capital del país incluida, en una decisión tomada "por interés de la protección pública" después de dos días movilizaciones de escala nacional por la detención del alcalde de Estambul y uno de los grandes líderes de oposición del país.