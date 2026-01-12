Al menos 658 manifestantes han muerto desde el comienzo de las protestas en Irán, según IHRNGO

Manifestaciones en Teherán (Irán) - Social Media / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ONG con sede en Noruega Iran Human Rights (IHRNGO) ha informado este lunes de que ha contabilizado un total de 648 manifestantes muertos desde el inicio de las protestas en Irán, el pasado 27 de diciembre.

"Esta cifra solo incluye los casos verificados directamente por IHRNGO a través de dos fuentes independientes distintas", ha explicado el grupo en un comunicado. En concreto trabajan con hospitales y "lugares a los que se trasladan los cuerpos de los asesinados", ha apuntado.

Entre los fallecidos hay nueve menores de 18 años y "miles" de heridos, según esta organización, que advierte de que la cifra final de fallecidos podría rondar los 6.000. Además serían más de 10.000 los detenidos.

El propio grupo reconoce que el corte de Internet por decisión de las autoridades desde el 8 de enero y las restricciones al acceso a la información hacen que sea "extremadamente difícil" la verificación independiente de las informaciones sobre víctimas.

IHRNGO advierte de que uno de los detenidos, Erfan Soltani, de 26 años, corre el riesgo de ser ejecutado apenas unos días después de su arresto, el 8 de enero en Fardis, Karaj. "Le han dicho a su familia que ha sido condenado a muerte y que su ejecución será el 14 de enero", ha apuntado el grupo.

"El riesgo de ejecuciones extrajudiciales de manifestantes es muy serio", ha advertido el director de IHRNGO, Mahmud Amiri-Moghadam, que alerta de que las muertes de civiles "recuerdan a los crímenes del régimen durante la década de 1980".

Los medios de comunicación oficiales han informado de al menos 121 miembros del ejército, la policía y las fuerzas judiciales muertos en las protestas y han subrayado que este dato no incluye a los fallecidos en Teherán.

Por su parte, la ONG con sede en Estados Unidos HRANA informó el domingo de que al menos 544 personas han muerto en Irán en el marco de las protestas contra el Gobierno. El grupo advierte de que hay 579 casos más de muertes que "están siendo investigados", por lo que la cifra total de muertos podría superar fácilmente el millar.