Al menos cinco campamentos de desplazados en la provincia de Ituri afectados por el brote de ébola en RDC

Archivo - Campo de desplazados en RDC. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha informado que al menos cinco de los 69 campamentos de desplazados ubicados en la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), han registrado casos de ébola, lo que, ha advertido, "agrava aún más" el brote declarado el 15 de mayo en el país.

"Las agencias se encuentran en alerta máxima ante las noticias de que la cepa del virus del ébola Bundibugyo, que se propaga rápidamente en RDC, ha infectado a 19 desplazados internos y causado la muerte de cinco de ellos", ha señalado ACNUR en nota de prensa.

De acuerdo con el Alto Comisionado la ONU para los refugiados, las provincias de Ituri --donde según las autoridades sanitarias del país se concentran el 87,1% de los casos acumulados--, Kivu Norte, Kivu Sur, Alto Uélé y Tshopo, las cinco afectadas por el referido brote, acogen a unos 4,4 millones de desplazados internos.

Ante esta situación, ACNUR ha alertado de que los desplazados internos que viven en campamentos, al soler carecer de infraestructuras de agua y saneamiento, y muchos desconfiar de los servicios sanitarios, se crea un "entorno propicio para la propagación del ébola".

De acuerdo con el último balance publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública del país africano, hasta el momento existen 3.973 casos confirmados, de los cuales 674 son pacientes en aislamiento u hospitalizados; mientras que el balance de víctimas mortales asciende a 1.801 decesos, lo que eleva la tasa de letalidad al 45,3%.