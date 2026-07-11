Al menos cinco muertos en un ataque ruso en Sumi, Ucrania

Ataque ruso en Sumi (Ucrania) - GOBIERNO REGIONAL DE SUMI (UCRANIA)

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto y 31 más han resultado heridas en un ataque de las fuerzas militares rusas sobre la localidad de Sumi, en el noreste de Ucrania, según las autoridades ucranianas. Entre los fallecidos hay tres hombres de 54, 66 y 58 años de edad y una niña de 13.

"Muy a nuestro pesar un hombre que estaba herido ha muerto en el hospital. El balance del ataque ruso con una bomba guiada sobre Sumi asciende a cinco" muertos, ha explicado el gobernador militar de Sumi, Oleg Hrigorov, en redes sociales. Cinco de los heridos están graves.

El proyectil ruso impactó sobre las 14.30 horas en una zona de infraestructura civil cerca de una parada de autobús y de una gasolinera, ha informado el portal de noticias ucraniano Ukrinform.

Además hay daños en siete pisos, cuatro coches, una gasolinera, un concesionario de coches, un restaurante y una cooperativa de garajes. La Comisión de Crímenes de Guerra ucraniana investiga ya los hechos.

Las autoridades ucranianas han instado a la población a evitar las gasolineras por el riesgo de ataques rusos contra estas instalaciones.