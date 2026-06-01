Al menos cinco muertos por la explosión de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en Indonesia

Archivo - Imagen de archivo de un policía de Indonesia. - Europa Press/Contacto/Lana Priatna - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto a causa de la explosión de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en un área residencial del distrito de Biak, en la provincia de Papúa, en Indonesia, según han informado las autoridades.

La potente deflagración ha tenido lugar en la localidad de Yenures y ha sido registrada por varias cámaras de seguridad de la zona del puerto de Biak, que muestra daños graves en al menos seis viviendas situadas en las inmediaciones, según informaciones recogidas por la cadena Kompas TV.

Las fuerzas de seguridad del país han indicado que las cinco víctimas mortales habían sido trasladadas en un primer momento al Hospital Regional Biak, donde se ha podido confirmar su deceso. Mientras, otras tres personas continúan en paradero desconocido.

Fuentes médicas sitúan en 19 los heridos y en 55 los desplazados, entre ellos tres bebés, si bien las investigaciones no se han puesto aún en marcha a la espera de que sean los equipos especializados de retirada de explosivos los que realicen sus operaciones en primer lugar para reducir el peligro en la zona.

La Policía ha indicado, no obstante, que todo apunta a que la bomba --que sería de la Segunda Guerra Mundial-- explotó el domingo por la tarde. La isla de Biak sirvió de base aérea para las tropas japonesas durante la contienda.