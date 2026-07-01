Al menos cinco muertos en la Franja de Gaza en varios ataques con drones israelíes

Palestinos se despiden de los cuerpos de dos víctimas de un ataque este martes en Jan Yunis. - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco ciudadanos palestinos han muerto este miércoles en varios ataques israelíes con drones en distintos puntos de la Franja de Gaza, pese al alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

Según informa la agencia de noticias palestina WAFA, un dron israelí atacó a un grupo de ciudadanos cerca de la estación de Al Hilu, en el norte del enclave palestino, dejando tres fallecidos.

En otro episodio, otro bombardeo israelí con drones ha dejado dos muertos y cuatro heridos cuando una aeronave no tripulada atacó una concentración civil en el barrio de Sheij Radwan, al noroeste de la ciudad de Gaza.

Con estas víctimas mortales, el balance de fallecidos por la ofensiva de Israel contra Gaza tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de octubre de 2023 asciende a 73.069 muertos y 173.514 heridos.