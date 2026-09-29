Al menos cinco palestinos muertos en ataques de Israel contra la Franja de Gaza

Archivo - Un menor palestino en un campo de tiendas de campaña en las inmediaciones de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja - Omar Ashtawy / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco palestinos han muerto este martes por ataques del Ejército de Israel contra el norte y el centro de la Franja de Gaza, pese al alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

De acuerdo a las informaciones del diario 'Filastin', tres personas han fallecido a causa de un bombardeo perpetrado por las fuerzas israelíes en el campamento de desplazados de Halawa, cerca de la localidad de Yabalia.

Mientras, fuentes del Hospital Al Shifa han confirmado la muerte de una persona a causa de un ataque con drones de Israel contra el barrio de Al Tuffa, al noreste de la ciudad de Gaza, y un hombre identificado como Ahmed Abú Mur ha muerto a tiros por las fuerzas israelíes mientras caminaba en la localidad de Deir al Balá (centro).

Las autoridades gazatíes, bajo control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este martes en 1.421 los muertos y 4.983 los heridos a manos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desde la tregua alcanzada hace poco más de un año, acusando a estas de haber violado en hasta 5.147 este alto el fuego.

Más de 74.000 palestinos han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y 250 secuestrados.