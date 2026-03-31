Al menos cuatro heridos por restos de un proyectil en una zona residencial de Dubái

Estela de humo dejada por un misil interceptor lanzado desde los sistemas de defensa aérea de Israel en Jerusalén. - Europa Press/Contacto/Chen Junqing

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la ciudad de Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, han confirmado este martes al menos cuatro heridos por la caída de restos de un proyectil interceptado en una zona residencial de la ciudad.

"Las autoridades confirman que están actuando ante un incidente provocado por los restos de una interceptación exitosa que cayeron sobre viviendas en el sur de Dubái", han señalado las autoridades de la ciudad en un mensaje en rede sociales.

En todo caso, ha indicado que el incidente ha causado daños materiales y "heridas leves" a cuatro ciudadanos que identifica como "asiáticos".

Emiratos se ha convertido en el principal objetivo de las represalias regionales de Irán tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. En los incidentes han muerto ocho personas, incluyendo dos miembros de la Fuerzas Armadas emiratíes, y han resultado heridas unas 180 personas, según el último balance de Abu Dabi.