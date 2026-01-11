Al menos cuatro muertos este domingo en acciones militares israelíes en la Franja de Gaza

Familiares de fallecidos en el Hospital Al Nasser de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Mohammed Salama

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto este domingo en acciones militares israelíes en el este de la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde el pasado 10 de octubre que se suman a otros tres confirmados en las últimas 48 horas.

Entre los fallecidos hay dos jóvenes, Muhamad Iyad Shaker Abú Assi y Anas Fuad Shaker Abú Assi, que fueron tiroteados por militares israelíes en Beni Suheila, al este de Jan Yunís, en el sur de la Franja de Gaza.

Otro gazatí ha muerto en el barrio de Zeitun, en el sureste de la ciudad de Gaza, también por una intervención israelí. Y un cuarto palestino ha fallecido debido a la gravedad de sus heridas tras un bombardeo israelí este sábado en el campo de refugiados de Al Mauasi, en el centro del enclave.

Este mismo domingo, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han informado de la muerte de tres personas en las últimas 48 horas como consecuencia de acciones militares israelíes en el enclave palestino, un balance que no incluye a los últimos cuatro fallecidos.

En total, desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza el 7 de octubre de 2023 han contabilizado 71.412 muertes y 171.314 personas heridas.

De ellas, 442 muertes y 1.236 personas heridas han sido registradas después de la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, el pasado 10 de octubre. En este periodo se han recuperado además 688 cadáveres de zonas de las que se han replegado las tropas israelíes.