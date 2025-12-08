Al menos cuatro muertos y nueve heridos en Camboya por los ataques de Tailandia

Archivo - Imagen de archivo de la frontera entra Camboya y Tailandia.- Europa Press/Contacto/Phal Lim - Archivo

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto este lunes y otras nueve han resultado heridas por los ataques perpetrados por el Ejército de Tailandia contra zonas de Preah Vihear y Oddar Meanchey, en la frontera entre ambos países, según ha informado el minsitro de Información, Neth Pheaktra.

La tensión entre las partes ha vuelto a aumentar y ha llevado al Ejército tailandés a bombardear "objetivos camboyanos" a lo largo de la frontera tras denunciar ataques por parte de tropas camboyanas, que habrían dejado un soldado tailandés muerto y varios heridos --unas informaciones que ha sido rechazadas por Nom Pen--.

La situación ha llevado a miles de residentes a evacuar los distritos fronterizos ante la posibilidad de que se produzca un recrudecimiento de los ataques, según informaciones del diario 'The Khmer Times'.

El jefe del Ejército tailandés, por su parte, ha garantizado que su objetivo es "invalidar las capacidades militares" del país vecino de cara al futuro", una cuestión que se apoya en la idea de "preservar la seguridad de las generaciones que están por venir".

VIETNAM PIDE CAUTELA

Por su parte, el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, ha hecho un llamamiento a la cautela durante un encuentro con su homólogo camboyano, Hun Manet, a medida que aumenta la tensión en la zona.

En este sentido, ha recalcado la importancia de "respetar los acuerdos de paz" firmados en el pasado, según informaciones del portal de noticias Vietnam Plus. "Es necesario mostrar moderación, participar en el diálogo y respetar los intereses legítimos del otro", ha apuntado el primer ministro.

"Una estabilidad a largo plazo sería la mejor solución tanto para Camboya como para Tailandia, así como para la totalidad de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático)", ha declarado.