Al menos cuatro muertos y nueve heridos tras una explosión en un túnel en el suroeste de China

Archivo - Bandera de China en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Sean Kilpatrick - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una explosión acaecida este lunes en un túnel de una autopista en construcción ubicada en el municipio de Chongqing, en el suroeste de China, se ha saldado con al menos cuatro personas muertas y nueve heridas.

Los hechos han ocurrido minutos después de las 15.00 horas (sobre las 9.00 horas en la Península y Baleares) en un "sitio de construcción" de un tramo de la autopista nacional que conecta las provincias de Hubei y Sichuan, según ha informado la comisión distrital de transporte de Wanzhou, en Chongqing, y recoge la agencia de noticias estatal Xinhua, que inicialmente informó de una persona desaparecida y 12 heridas.

Por el momento, el lugar del accidente ha sido acordonado y la autoridad competente ha abierto una investigación para determinar las circunstancias que rodean a los hechos. No obstante, las primeras hipótesis apuntan a que la explosión podría haber sido provocada por gas inflamable.