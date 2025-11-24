Al menos cuatro muertos en nuevos ataques de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto este lunes en nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra varias zonas de la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego acordado desde el 10 de octubre al hilo del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase del plan de Estados Unidos para el enclave palestino.

Fuentes médicas han indicado que dos de las víctimas mortales han sido identificadas como Mahmud Wael al Rifi y Alá Mazen Abu Rida, "muertos como resultado de los bombardeos de las fuerzas de ocupación contra residentes que estaban reunidos en zonas del este de Jan Yunis", según ha recogido el diario 'Filastin', afín a Hamás.

Asimismo, han explicado que previamente se han registrado otros dos fallecidos en el este de la ciudad de Gaza, también a causa de varios ataques perpetrados contra las zonas de Al Shaf y Al Tufá.

Las autoridades gazatíes, controladas por el grupo armado palestino, sitúan en 340 los muertos y 871 los heridos en ataques de Israel desde el 11 de octubre. Además, afirman que 574 cuerpos han sido recuperados de entre los escombros durante este periodo de tiempo.