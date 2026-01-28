Al menos cuatro muertos en Portugal por el paso de la borrasca Kristin

Archivo - Bandera de Portugal - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Portugal han confirmado este miércoles cuatro víctimas mortales por el paso de la borrasca Kristin, que ha dejado a cientos de personas sin electricidad y ha obligado al cierre de colegios y la suspensión de varios tramos del servicio ferroviario.

Protección Civil de Portugal ha detallado que un hombre ha muerto en el municipio de Vila Franca de Xira por la caída de un árbol sobre un vehículo, mientras que otras dos personas han fallecido en la localidad de Carive, una por el desprendimiento una chapa metálica y la otra atrapada en la estructura de una vivienda.

El paso de la borrasca por la Península Ibérica, que ha azotado también a España, ha dejado una cuarta víctima por parada cardiorrespiratoria en una obra en construcción ubicada en Fonte Oleiro, según ha recogido la cadena de radiodifusión portuguesa RTP.

Las autoridades también han registrado alrededor de 3.300 incidentes relacionados con el temporal y cerca de 485.000 clientes se han quedado sin electricidad hasta el mediodía, siendo el distrito de Leiria el más afectado. Numerosos colegios han cerrado durante la jornada en distintos puntos del país y los servicios de trenes, además de las carreteras, han quedado afectados por la borrasca.