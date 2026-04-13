Al menos cuatro muertos y tres heridos en un nuevo ataque israelí en el sur de Líbano

Resultado de un bombardeo israelí en Líbano - Ankhar Kochneva / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto y otras tres han resultado heridas en un ataque del Ejército de Israel en la localidad de Marub, en el interior del distrito de Tiro, según han anunciado este lunes las autoridades libanesas, en el marco de la ofensiva israelí contra este país, donde el Ejército asegura perseguir al partido-milicia chií libanés Hezbolá en una campaña que deja ya más de 2.000 víctimas mortales.

El ataque israelí sobre Marub, municipio ubicado en el noreste de la gobernación Sur de Líbano, ha sumado a ese balance los citados cuatro muertos, entre los que se encuentra una mujer, además de tres heridos, según ha informado el centro de operaciones de emergencia sanitaria del Ministerio de Salud Pública en un comunicado recogido por la agencia libanesa NNA.

La ofensiva israelí contra Líbano, iniciada después de que Hezbolá se uniera a la respuesta iraní contra Israel y Estados Unidos por la ofensiva sorpresa que mató al ayatolá Alí Jamenei, hasta entonces líder supremo iraní, ha dejado ya 2.055 víctimas mortales y 6.588 heridos, según las cifras difundidas este domingo por la misma cartera, que también ha precisado en 165 los menores muertos y en 644 los heridos.