Archivo - Escena tras un accidente de tráfico en Karachi, Pakistán - PPI / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez personas han muerto y cerca de una treintena ha resultado herida a causa de un accidente de tráfico registrado este jueves cerca de la ciudad de Gwadar, en el suroeste de Pakistán, al chocar un autobús y un camión cisterna de gas.

El siniestro ha tenido lugar en la carretera de Makrán, en la provincia paquistaní de Baluchistán, y la totalidad de víctimas mortales contadas hasta el momento han fallecido por quemaduras graves, de acuerdo a la cadena de televisión Samaa, que cita a la Policía.

Los equipos de emergencia han hallado ocho cuerpos sin vida en el autobús, que cubría la ruta Turbat-Karachi, y otros dos dentro del camión cisterna de gas, según ha precisado el subcomisario de la Policía Nabi Bakhsh Ronjha.

Asimismo, han logrado rescatar con vida a otras 27 personas, incluidos cuatro niños de entre cinco y catorce años, que han recibido asistencia médica en el lugar del accidente antes de ser trasladados a un hospital de la zona.

Los supervivientes presentan en su mayoría heridas de quemaduras, habida cuenta de que fruto del impacto entre los dos vehículos se ha generado un incendio que ha requerido asimismo la presencia de una unidad de bomberos.