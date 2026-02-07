Al menos diez personas mueren en Sudán en dos ataques con drones cerca de la frontera con Chad

Archivo - Campo de refugiados en Sudán (archivo). - Europa Press/Contacto/Mohamed Khidir - Archivo

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha informado de diez personas fallecidas y alrededor de 30 heridas en dos ataques con drones perpetrados en Sudán, lo que ha supuesto el traslado de los heridos al hospital de Tine, en el este de Chad, que denuncian que se encuentra en una situación "crítica".

"La situación en el hospital de Tine es crítica desde esta mañana. Hemos seguido recibiendo pacientes con hemorragias masivas y lesiones graves. Estamos haciendo todo lo posible para estabilizar y derivar a los pacientes, pero el hospital no tiene capacidad para tratar casos críticos", ha indicado la organización en un mensaje en redes sociales.

MSF ha cifrado en 4.000 los refugiados que residen en el campo de refugiados de Tine "que huyeron de la violencia en Darfur" y "viven en condiciones precarias en el saturado campamento de tránsito".

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.