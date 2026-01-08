Al menos doce refugiados sursudaneses muertos al chocar dos autobuses en Sudán

Archivo - Bandera de Sudán del Sur - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos doce refugiados sursudaneses han muerto y otros 40 han resultado heridos en un accidente de tráfico que ha involucrado a dos autobuses de pasajeros en el estado de Nilo Blanco, en Sudán, según un balance proporcionado por Yuba.

El Ministerio de Exteriores de Sudán del Sur ha informado de que el incidente, ocurrido el miércoles, ocurrió como resultado de la colisión de dos autobuses de pasajeros, si bien ha precisado que uno de ellos transportaba a sursudaneses retornados que regresaban a su país de origen.

"El Gobierno de Sudán del Sur desconocía el transporte de un gran número de sursudaneses desde Sudán (...) y desea reiterar su deseo de una mejor coordinación entre (ambos) gobiernos en el futuro en relación con la repatriación de refugiados", reza un comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook.

La cartera diplomática, en nombre del Ejecutivo, ha expresado sus "más sinceras condolencias" a las familias de los fallecidos y ha deseado una "pronta" recuperación a los heridos". Asimismo, ha indicado que "ha observado con gran preocupación" el "trágico accidente vial".

Por último, ha afirmado que "seguirá de cerca la situación a través de la Embajada de Sudán del Sur en Puerto Sudán y el Gobierno sudanés para garantizar que se tomen todas las medidas necesarias en apoyo de todas las víctimas".

Decenas de miles de sursudaneses han permanecido en Sudán más de una década después de la independencia de su país, allá por 2011, pero la guerra que estalló en abril de 2023 entre el Ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, que han sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias del mundo, ha obligado a muchos a huir de vuelta.