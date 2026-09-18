Al menos dos estudiantes mueren y seis resultan heridos en un tiroteo en una escuela del sur de Filipinas

Archivo - Miembros de la Policía Nacional de Filipinas (PNP) colaboran en la distribución de ayuda humanitaria a los evacuados del Taal en la escuela primaria ante desastre natural. - Herman Lumanog / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos estudiantes han muerto y seis han resultado heridos en un tiroteo en una escuela en la localidad de Banga, en la región de Cotabato del Sur, en el sur de Filipinas, según el balance ofrecido por las autoridades del país asiático.

El gobernador de Cotabato del Sur, Reynaldo Tamayo Jr, ha indicado que la Policía identificó al autor de los disparos como un alumno de 9º curso "que se pegó un tiro en la cabeza tras abrir fuego contra sus compañeros de clase", en un incidente que deja al menos tres alumnos muertos, incluyendo el propio atacante, que tendría entre 14 y 15 años de edad.

"Me duele ver que esto ocurra en una de nuestras escuelas", ha afirmado tras señalar que las autoridades han dedicado fondos a contratar a guardias de seguridad con el fin de garantizar la seguridad en las escuelas, según informa la agencia filipina de noticias, PNA.

El tiroteo tuvo lugar en las propias aulas del centro alrededor de las 13.15 horas (hora local), ha explicado el director del Consejo Provincial de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres, Rolly Aquino, quien ha concretado que los fallecidos son dos chicos y una chica.

Según ha explicado Aquino, el tirador habría usado una pistola Glock propiedad de su padre, miembro de un club de tiro local, si bien está en marcha una investigación policial para determinar las causas del ataque.