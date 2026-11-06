Al menos dos menores mueren en un accidente de autobús en Francia que deja otras 16 personas heridas

Archivo - Coche patrulla de la Gendarmería francesa - Matthieu Mirville / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos menores han fallecido y otras 16 personas han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, tras el accidentare de un autobús interurbano registrado este viernes en las inmediaciones del municipio francés de Lent, en Bourg-en-Bresse, el este del país.

En total, se han visto implicadas en el siniestro alrededor de 40 personas, de acuerdo con un balance provisional facilitado por la Prefectura del departamento de Ain y recogido por el diario 'Le Monde'.

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, se ha solidarizado con los familiares y seres queridos de las víctimas, así como con "el conjunto de personas afectadas por esta tragedia", en un mensaje en redes sociales.

En el mismo mensaje, Lecornu ha agradecido a bomberos, equipos médicos y fuerzas su trabajo para ayudar a las víctimas y ha comunicado que el ministro de Transporte del país, Philippe Tabarot, "se dirige al lugar".