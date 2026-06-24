Al menos dos muertos en un ataque de Israel contra el sur de Líbano

Un dron israelí impacta en un vehículo en Nabatiyé, en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto en un ataque perpetrado este miércoles por el Ejército de Israel contra el distrito de Nabatiyé, en el sur de Líbano, apenas un día después de que delegaciones de los dos países se hayan reunido en Washington en medio de un frágil alto el fuego, siendo la quinta vez que lo hacen desde marzo.

De acuerdo a las informaciones de la agencia de noticias libanesa NNA, las fuerzas israelíes han lanzado un ataque con drones contra un vehículo que se dirigía hacia el municipio de Kfar Rumman, matando a las dos personas que se encontraban en su interior.

Las víctimas son dos hombres que han sido identificados como Mahmoud y Ahmad Assili, originarios de Saksakiyé, en la gobernación de Saida, según ha indicado el diario 'L'Orient-Le Jour'.

Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo firmado con Washington y podrían dar al traste con el proceso de paz en Oriente Próximo, han sido uno de los puntos de fricción de los recientes contactos y ha llevado incluso a diversos encontronazos públicos entre Israel y Estados Unidos.

Según el último balance de las autoridades libanesas, al menos 4.192 han muerto, incluidos 135 profesionales sanitarios, y 12.171 han resultado heridas a causa de los bombardeos de Israel contra su territorio desde el 2 de marzo, día en que el Ejército israelí y Hezbolá retomaron sus enfrentamientos tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.