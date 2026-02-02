Al menos dos muertos en un ataque de Ucrania sobre Stari Oskol, en la región rusa de Bélgorod

Archivo - Bandera de Rusia - Europa Press/Contacto/Alexander Demianchuk

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto a consecuencia de un ataque efectuado en la madrugada de este lunes por las Fuerzas Armadas ucranianas contra la ciudad de Stari Oskol, en la región rusa de Bélgorod, han informado las autoridades locales.

"La ciudad de Stari Oskol ha sido atacada por dos aviones no tripulados. Dos personas han fallecido como consecuencia del ataque de un dron contra una vivienda particular (que) ha quedado destruida por el fuego", ha denunciado el gobernador regional, Viacheslav Gladkov, en redes sociales, donde también ha transmitido sus "más sinceras condolencias" a los seres queridos de las víctimas.

Como resultado de este ataque, del que ha informado por primera vez a las 05.21 (hora local, 03.21 horas en la España peninsular y Baleares), se registraron daños en dos vehículos así como en 20 apartamentos de tres edifios residenciales distintos.

Las regiones rusas de Bélgorod, Kursk o Vorónezh, fronterizas con Ucrania, son desde el último año escenarios habituales en los que se dirime esta fase de la guerra, de la que esta cerca de cumplirse cuatro años. Las dos primeras han sufrido incluso escaramuzas de grupos paramilitares, respaldados por fuerzas ucranianas.