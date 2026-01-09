Al menos dos muertos y cinco heridos en un ataque ruso sobre Kiev

Fachada de un edificio en Kiev, dañada por el impacto de un dron ruso - Europa Press/Contacto/Tommaso Fumagalli

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y otras cinco han resultado heridas en un ataque del Ejército ruso contra la capital ucraniana, Kiev, han anunciado en las primeras horas de este jueves las autoridades locales.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha confirmado esta cifra a través de su canal de Telegram, donde ha precisado que dos de los heridos han sido hospitalizados mientras que el resto ha recibido tratamiento médico en el lugar del ataque, que ha alcanzado distintos distritos de la ciudad.

En el Dnipró, el impacto de un dron sobre un edificio residencial de doce plantas ha provocado un incendio y daños parciales, mientras que en otro de tres pisos se ha evacuado a 29 personas. También han sido afectados los distritos de Pechersk, Desnianski y Darnitsia.