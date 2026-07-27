Al menos dos muertos y cinco heridos en ataques aéreos de Ucrania contra la ciudad rusa de Rostov del Don

Archivo - Drones utilizados por Ucrania. Imagen de archivo - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una nueva andanada de ataques aéreos perpetrados por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la ciudad de Rostov del Don, en el suroeste de Rusia, se ha saldado en la madrugada de este lunes con al menos dos muertos y cinco heridos.

"Un ataque aéreo nocturno ha tenido consecuencias trágicas. Dos personas, un matrimonio, han fallecido en Rostov del Don. Cinco personas han resultado heridas con distintos grados de gravedad", ha informado el gobernador de la región, Yuri Sliusar, en un comunicado en redes en el cual ha precisado que dos de los heridos se encuentran en estado grave, siendo uno de ellos un adolescente.

A su vez, la autoridad rusa ha señalado que han sido registrados daños materiales en los distritos de Zheleznodorozhny, Proletarsky y Leninsky. Todo ello por cuenta de los incendios derivados del impacto de drones en "varios lugares" como terrenos de una empresa privada, almacenes, varias viviendas particulares y el incendio de varios coches cerca de casas.

Con relación a dichos fuegos, Sliusar ha precisado que aunque "casi todos" fueron extintos "rápidamente", los equipos de rescate están trabajando en aras de sofocar un incendio de "400 metros cuadrados".

"Se han destrozado ventanas en varias viviendas particulares, así como en plantas superiores de un edificio de varios pisos y en una institución social", ha agregado el gobernador.