Al menos dos muertos en el derrumbe de un edificio de Trípolí, en el norte de Líbano

Derrumbe de un edificio en Trípoli, Líbano (archivo) - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas, una mujer y un niño de dos años, han muerto este domingo tras el derrumbe de un edificio ene l barrio de Bab el Tebané, en Trípoli, en el norte de Líbano. Tres personas más han sido rescatadas y se teme que pueda haber más personas bajo los escombros.

Personal de Defensa Civil, Cruz Roja, Comité Superior de Socorro, militares, así como nueve equipos de ambulancias trabajan ya en el lugar en busca de otros supervivientes, ya que todo apunta a que había más gente dentro del inmueble cuando se produjo el derrumbe. Se cree que algunas de las personas que había en el edificio eran de nacionalidad siria.

Inmediatamente después del derrumbe los vecinos del barrio han acudido al lugar y han comenzado a retirar los escombros a mano. Testigos aseguran haber escuchado a personas atrapadas bajo los escombros, según el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha informado de que está "siguiendo la evolución" de los acontecimientos y ha apelado a la movilización de los trabajadores de los servicios de emergencia de todo el país.

El ministro del Interior, Ahmad Hajjar, ha ordenado el despliegue de las Fuerzas de Defensa Civil y de Seguridad Interna en el lugar del derrumbe para participar en las operaciones de búsqueda y rescate y el ministro de Sanidad, Rakan Naseredín, ha adelantado que se presetará atención médica completa a los heridos.

Este derrumbe se produce pocos días después de la evacuación, el viernes por la noche de los vecinos de un edificio cercano de cuatro plantas en el barrio de Dahr al Magher tras escucharse crujidos en los cimientos de la planta baja. El edificio evacuado está frente a un edificio que se derrumbó el 7 de enero.

A finales de enero, se evacuaron otros dos edificios del barrio y se inspeccionó otro y en el vecino barrió de Kobbé se han derrumbado varios edificios más desde que comenzó el invierno principalmente debido al abandono y la falta de mantenimiento. En enero murieron un padre y su hija en un incidente similar.