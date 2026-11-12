Al menos dos muertos por un nuevo ataque de Israel contra el sur de la Franja de Gaza

Fachada del Complejo Médico Naser en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza - -/JNA via ZUMA Press Wire/dpa

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y varias más han resultado heridas a causa de un ataque con dron perpetrado en las últimas horas de este jueves por el Ejército de Israel cerca de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

El bombardeo ha tenido lugar en la zona de tiendas de campaña de Mauasi cerca de la sureña localidad gazatí, según recogen la agencia palestina de noticias Sanad y el diario 'Filastin', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), sin que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se hayan pronunciado hasta el momento.

Por otra parte, ambos medios han informado de que el balance de fallecidos por el bombardeo de Israel contra el Complejo Médico Naser, también en Jan Yunis, a primera hora de este jueves, ha aumentado a siete.

La última víctima mortal es un joven de 20 años identificado como Muhammad Iyad al Yazar que ha sucumbido a las heridas del ataque que dejó además una veintena de heridos y que ha sido condenado por las autoridades gazatíes, además de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ONG.