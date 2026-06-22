Al menos dos muertos y seis supervivientes en un nuevo ataque de EEUU contra una supuesta "narcolancha" en el Caribe

Archivo - Ataque de EEUU a una presunta narcolancha. Imagen de archivo - SOUTHCOM - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha matado este domingo a dos hombres en un nuevo bombardeo contra una embarcación en aguas del mar Caribe, a la cual ha vinculado con el narcotráfico, en línea con para la justificación habitualmente esgrimida para sus actuaciones enmarcadas en la operación 'Lanza del Sur'.

Así lo ha anunciado el Comando Sur (SOUTHCOM) de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que ha informado en redes sociales del "ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas".

"La información de Inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y que participaba en operaciones de narcotráfico", agrega la publicación justificando esa intervención capitaneada por el general Francis Donovan, comandante del SOUTHCOM, por cuenta de la cual dos personas han perdido la vida y otras seis han sobrevivido.

A ese respecto, el mando castrense ha asegurado que, "tras el enfrentamiento" notificó "inmediatamente" a la Guardia Costera de Estados Unidos lo ocurrido para que activara el sistema de búsqueda y rescate de los supervivientes. Todo ello, agregando que ninguno de los uniformados de las fuerzas militares estadounidenses ha resultado herido.

De este modo, son ya al menos 210 las víctimas mortales de la operación 'Lanza del Sur', desarrollada a ambas orillas de las Américas y ávidamente criticada por los gobiernos y organizaciones internacionales y no gubernamentales que han rechazado los bombardeos del Ejército de Estados Unidos contra embarcaciones, observándolas como una serie de ejecuciones extrajudiciales.