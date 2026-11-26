MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y otras tres han resultado heridas por el impacto de un dron ruso contra un edificio residencial en Novobavarski, en la ciudad ucraniana de Járkov, según han informado las autoridades locales.

"Lamentablemente, otra persona ha fallecido en el distrito de Novobavarski como consecuencia de un ataque con un dron enemigo", ha señalado el jefe de la Administración Estatal Regional, Oleg Sinegubov, que previamente había anunciado la muerte de una persona, advirtiendo de que podría haber más personas atrapadas en el interior del inmueble.

Por su parte, el alcalde de Járkov, Igor Terejov, ha indicado que el impacto ha provocado un incendio en un apartamento situado en la decimoquinta plantara que que se habían recibidos avisos sobre posibles personas sepultadas bajo los escombros.

Los equipos de emergencia se encuentran trabajando en el lugar para atender a los afectados y reparar las consecuencias del ataque.