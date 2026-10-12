Al menos dos palestinos muertos y varios heridos en ataques de Israel contra el sur de Gaza

Imagen de archivo de una calle de Gaza tras los bombardeos de Israel. - Bilal Osama / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto y varios han resultado heridos este lunes por la mañana en nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza.

Los heridos han sido trasladados a un hospital de Cruz Roja después de que un dron haya atacado las inmediaciones de una mezquita, según informaciones del diario 'Filastin', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que controla las autoridades de Gaza.

Las víctimas mortales han sido identificadas como Ezeldín Iyad Diab Barhum, de 22 años, y Salaheldín Iyad Abdelhamid Aqel, de 29 años. Horas antes, una mujer palestina ha resultado herida en un tiroteo en Jan Yunis, también en el sur.

Por su parte, el Ejército israelí ha dicho haber alcanzado "objetivos terroristas" dentro del enclave palestino en el marco de sus últimos ataques. Así, ha indicado que se están analizando los resultados de dichos ataques.

Las autoridades de la Franja de Gaza elevaron la semana pasada a 1.467 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que 74.250 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.