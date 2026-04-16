Al menos un muerto y 21 heridos tras chocar un tren con un camión en un paso a nivel en Eslovaquia

Restos de un tren de pasajeros tras chocar con un camión en un paso a nivel en Dunajska Streda. - Maro· Herc/TASR/dpa

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La colisión de un tren de pasajeros con un camión en un paso a nivel en la localidad de Dunajska Streda, en el oeste de Eslovaquia, ha dejado este jueves al menos un muerto y 21 heridos.

Según informa la agencia de noticias TASR, el accidente ha tenido lugar a las 9.15 horas y ha obligado a movilizar a bomberos de cinco parques cercanos. Como consecuencia, 21 de los pasajeros del convoy han resultado heridos de levedad y debido a la colisión el tren ha descarrilado, provocando además una fuga de diesel.

El siniestro se produjo en un paso a nivel con señales luminosas activas, pero sin barreras. Según ha informado el administrador Ferrocarriles de la República Eslovaca, ZSR, ha quedado suspendido el tránsito entre Dunajska Streda y Dolny Stal.

"Aún no se puede determinar el alcance de los daños en la infraestructura; no obstante, el paso a nivel está dañado y el tren descarriló", ha informado el departamento de comunicación de ZSR a la citada agencia.