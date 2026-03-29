Al menos un muerto y 25 heridos, siete de ellos críticos, tras un incendio en un rascacielos en Taiyuan (China)

Archivo - Imagen de archivo de un incendio en Hong Kong, China - Europa Press/Contacto/Ellan Mad - Archivo

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha perdido la vida y 25 más han resultado heridas --siete de ellas en estado crítico-- a causa de un incendio declarado este sábado en un edificio de gran altura en la ciudad de Taiyuan, capital de la provincia china de Shanxi (norte), según han informado este domingo las autoridades locales.

El suceso se produjo en torno a las 20.00 horas (hora local) en el distrito de Xiaodian, de acuerdo con fuentes del Gobierno municipal citadas por la agencia china de noticias Xinhua.

Si bien las llamas han sido ya sofocadas, varias dotaciones de bomberos continúan trabajando en el interior del inmueble en tareas de búsqueda y rescate.

Por el momento, se desconocen las causas del incendio, cuyo origen sigue bajo investigación. En la zona permanecen desplegados los servicios de emergencia para atender la situación.