Al menos un muerto y cinco heridos en un ataque de Ucrania contra zonas ocupadas por Rusia en Zaporiyia

Archivo - Un soldado del ejército ucraniano apunta con un misil antiaéreo. - Diego Herrera - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este lunes y otras cinco han resultado heridas en un ataque ejecutado por el Ejército de Ucrania contra zonas de la provincia ucraniana de Zaporiyia que se encuentran bajo la ocupación de las tropas rusas en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El gobernador prorruso de la región, Yevhen Balitski, ha indicado en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han registrado ataques en nueve localidades de la región de Zaporiyia, donde "los enemigos han atacado zonas civiles", según un comunicado difundido a través de Telegram.

"La víctima mortal es un hombre que se encontraba desplazándose en bicicleta en el momento del ataque contra la localidad de Verjniaia Krinitsa, en el distrito de Vasilievski, donde otro hombre ha resultado herido en un ataque con drones y ha tenido que ser hospitalizado", ha indicado Balitski.

Asimismo, en el distrito de Mijailovski han resultado dañadas dos viviendas, por lo que al menos dos personas han resultado heridas. A ellos hay que sumar otros dos heridos en los distritos de Tokmak y Pologovski, respectivamente.

Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia --parcialmente ocupadas en el marco de la invasión, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.