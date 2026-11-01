Al menos un muerto y ocho heridos en un tiroteo tras un partido de fútbol americano en Alabama (EEUU)

Archivo - Estadio Legion Field, en Birmingham, en el estado estadounidense de Alabama (archivo) - Michael Wade / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras ocho han resultado heridas, una de ellas en estado crítico, en un tiroteo registrado este sábado en Birmingham, en el estado estadounidense de Alabama, después de la celebración de un partido de fútbol americano. La Policía ha detenido a una persona por su presunta relación con los hechos.

El incidente se produjo poco después de las 19.50 horas (hora local) en la manzana 400 de Grayman Avenue West, donde los agentes encontraron a varias personas con heridas de bala tras recibir un aviso por disparos.

El oficial Darrell Freeman ha explicado en una comparecencia de prensa que los servios policiales contabilizaron nueve víctimas: una de ellas ha fallecido, otra permanece en estado crítico y siete se encuentra heridas pero estables. Asimismo, ha indicado que los agentes han recogido varias armas de fuego del lugar, que han sido trasladas ya al deposito de pruebas.

En relación con la investigación, Freeman ha confirmado que "una persona ha sido detenida y trasladada a la comisaría de Birmingham para ser interrogada". El agente ha precisado que el caso continúa abierto y que las autoridades siguen recabando información.

El tiroteo tuvo lugar en las inmediaciones del estadio Legion Field, donde esa misma mañana se había celebrado el encuentro de fútbol americano Magic City Classic. El jefe de Policía, Michael Pickett, ha aclarado --en declaraciones recogidas por ABC News-- que el suceso ocurrió una vez terminado el partido y que "en su mayor parte, fue fuera de las instalaciones".