Al menos un muerto y tres heridos por un ataque israelí contra un vehículo en el sur de Líbano

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad de Líbano ha informado este viernes de que al menos una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas por un ataque perpetrado por las fuerzas de Israel contra un vehículo que se encontraba a las afueras de un hospital en la localidad de Tebnine, en el sur de Líbano.

El vehículo, que se incendió, ha sufrido el impacto de un dron de procedencia israelí, según han explicado fuentes cercanas al asunto al diario libanés 'L'Orient-Le Jour'. Estas mismas fuentes han confirmado que el ataque ha tenido lugar en las inmediaciones de un hospital público situado en el distrito de Bint Jbeil.

La víctima mortal sería el conductor del vehículo, y el ataque ha tenido lugar poco antes de que el secretario general del partido-milicia chií Hezbolá, Naim Kasem, haya dado un discurso. Además, se ha registrado un segundo ataque contra el municipio de Ansar, en Nabatiye.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.