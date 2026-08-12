Al menos un muerto y varios heridos en una nueva ola de ataques masivos de Rusia sobre Zaporiyia

Equipos de extinción trabajando en Zaporiyia tras un ataque ruso. - Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona y varias más han resultado heridas en el último día como consecuencia de una nueva ola de ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre la ciudad de Zaporiyia, escenario en los últimos días de una renovada ofensiva que ha dejado otros siete fallecidos y decenas de afectados.

La escasas zonas de la provincia de Zaporiyia que aún no han sido ocupadas por Moscú han sido objetivo en las últimas 24 horas de una nueva ofensiva a gran escala de las fuerzas rusas que han dirigido 1.011 ataques sobre 57 localidades, entre ellas la capital homónima, y otros pequeños asentamientos.

"Zaporiyia se recupera el mayor ataque masivo sufrido por la ciudad en los últimos años", ha asegurado el gobernador de la provincia, Ivan Fedorov, que ha reconocido que son "días difíciles", mientras los equipos de médicos y de rescate continúan trabajando para minimizar los estragos de estos últimos bombardeos.

Fedorov ha confirmado que la mayor empresa que opera en la ciudad, la siderúrgica Zaporizhstal --el cuarto mayor productor de acero de Ucrania-- ha tenido que parar sus operaciones debido a los ataques. Las siete muertes confirmadas en la víspera corresponden a trabajadores de esta empresa.

Para esta nueva ofensiva, las fuerzas rusas ha lanzado más de 250 ataques de artillería y alrededor de 700 drones, según ha detallado Fedorov, que ha informado también de que varias localidades se han quedado sin luz.

La ciudad de Zaporiyia se encuentra relativamente cerca de la línea del frente sur, por lo que suele ser objetivo habitual de los ataques aéreos de Rusia, que mantiene el control de cerca del 70% del territorio de esta provincia desde los primeros compases de la invasión, allá por febrero de 2022.