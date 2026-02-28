Al menos una mujer muerta y una veintena de heridos por el impacto de un proyectil en Tel Aviv

Un edificio en Israel tras el impacto de proyectil iraní - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido y una veintena de personas más han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, por el impacto de un proyectil iraní sobre Tel Aviv.

La Estrella de David Roja --Magen David Adom-- informó en un primer momento de una mujer de unos 40 años herida crítica y posteriormente confirmó su fallecimiento.

Otras 21 personas han resultado heridas por el impacto de los proyectiles en una zona residencial del barrio de Gush Dan, en Tel Aviv. Además los proyectiles han provocado varios incendios.

El Servicio de Bomberos y Rescate ha confirmado por su parte 15 heridos, uno de ellos de gravedad, por el impacto sobre un edificio. Ahora trabajan en la zona para descartar la presencia de más víctimas bajo los escombros.

Previamente, el servicio de Emergencias de Israel había informado de que al menos 89 personas heridas de carácter leve, la inmensa mayoría mientras escapaban de los proyectiles disparados por Irán.

En el primer ataque iraní de la mañana de este sábado fueron lanzados unos 200 proyectiles hacia Israel. Unos 35 penetraron en el espacio aéreo israelí y el resto fueron interceptados. Más tarde, Irán ha anunciado el lanzamiento de una tercera y cuarta oleadas de proyectiles, ya en la noche del sábado.