Archivo - Bandera de Honduras - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos nueve personas han fallecido y otras 28 más han resultado heridas después de que un autobús chocara contra una camioneta y cayera a un barranco en la Cuesta de la Virgen, en el departamento de Comayagua, ubicado en el centro de Honduras, según ha comunicado el Cuerpo de Bomberos.

"De acuerdo con el reporte preliminar, el accidente ha dejado 28 personas lesionadas y nueve fallecidas", ha informado el Cuerpo de Bomberos a través de su portavoz, José García, en una publicación en redes sociales mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

El accidente se ha producido por la mañana a la altura del kilómetro 95, cuando el autobús interurbano --que cubría la ruta entre Tegucigalpa y La Esperanza, en el departamento de Intibucá-- se salió de la vía y cayó por un barranco.

Según los primeros informes, el vehículo colisionó previamente con una camioneta antes de precipitarse por el desnivel, aunque las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las causas exactas del accidente.

Por su parte, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, extendió sus condolencias a las familias de las víctimas y ha agradecido a los equipos de rescate y seguridad, así como a otras instituciones y personas involucradas en la mitigación del accidente, por su entrega y compromiso.

"Lamento el trágico accidente ocurrido en la Cuesta de la Virgen, en Comayagua, que enluta a familias hondureñas. Expreso mi pésame a los familiares de las personas fallecidas. Desde el gobierno hemos estado en comunicación con las familias para poder servirles en estos momentos", ha lamentado en redes sociales.