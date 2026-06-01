Al menos ocho muertos y 19 heridos en nuevos ataques israelíes contra el sur de Líbano

Archivo - El puente Qasmiye, en el sur del Líbano, que une Zahrani, Sidón y Tiro, dañado por bombardeos israelíes - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una nueva oleada de ataques por parte del Ejército de Israel contra el sur de Líbano ha dejado este domingo en la ciudad de Deir Zahrani, en el distrito de Nabatiyé, al menos ocho personas muertas y 19 heridas, entre lass cuales se encuentran cinco niños.

"La masacre perpetrada por el enemigo israelí en un ataque que ha llevado a cabo en la localidad de Deir Zahrani, en el distrito de Nabatiye, en la madrugada del domingo 31 de mayo, se ha saldado con ocho muertos, entre ellos tres mujeres, y diecinueve heridos, incluidos encontraban cinco niños y seis mujeres", ha señalado el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud de Líbano en un comunicado recogido por la agencia estatal NNA.

Esta serie de bombardeos llega al calor de la expansión de la invasión israelí de Líbano, anunciada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien ha afirmado que sus "órdenes son ahora afianzar y extender" el "control" israelí sobre "las zonas que estaban bajo el dominio de (el partido-milicia chií libanés) Hezbolá".

En concreto, el próximo objetivo del avance israelí será el río Zahrani, a 15 kilómetros al norte del río Litani --que anteriormente demarcaba el límite de la zona de seguridad establecida por el Ejecutivo israelí--, como apuntan todas las órdenes de evacuación forzada que ha enviado el Ejército israelí a la población libanesa durante este fin de semana. "Cualquier movimiento hacia el sur podría poner sus vidas en peligro", ha avisado el Ejército en una alerta generalizada a todos los ciudadanos libaneses que siguen residiendo entre ambos ríos.

Prueba de ello es el ataque contra Deir Zahrani, a menos de un kilómetro al sur del río del que toma el nombre y escenario desde la madrugada de intensos bombardeos israelíes dirigidos en su mayoría contra el barrio árabe cercano a la sede municipal.