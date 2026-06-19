Al menos ocho muertos en un ataque del Ejército de Birmania en Rajine, en el oeste del país

Archivo - Imagen de archivo de militares del Ejército de Birmania. - Europa Press/Contacto/Santosh Krl - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas han muerto, entre ellas un bebé, y otras 17 han resultado heridas en un ataque perpetrado por la junta que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021 en la localidad de Kiauktaw, en el estado de Rajine, situado en el oeste del país.

El objetivo de los ataques, tal y como han informado grupos rebeldes que actúan en la zona tenían como objetivo efectivos del Ejército de Arakán (AA), la milicia insurgente que opera en esta zona. El ataque ha durado una media hora.

"Los cazas han bombardeado otra vez la localidad. Ha sido terrorífico", ha apuntado un residente de la zona en declaraciones al portal de noticias Irrawaddy. Así, ha indicado que el ataque ha destruido varias viviendas e infraestructura civil, también un mercado local.

Este ataque ha tenido lugar a medida que los rebeldes tratan de hacerse con la capital del estado, Sittwe, así como con la ciudad costera de Kiaukphyu, donde China desarrolla numerosos proyectos de inversión.

Durante la visita del líder birmano, Min Aung Hlaing, a Pekín esta semana, el presidente chino, Xi Jinping, hizo hincapié en sus promesas para impulsar megaproyectos financiados por China, incluido el puerto situado en esta misma zona.